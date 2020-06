Se le scale elicoidali e la torre di Maratona progettate da Pier Luigi Nervi non si possono toccare, e l’opzione Mercafir sembra ormai sepolta, non è detto che per non far scappare da Firenze Rocco Commisso non si possa trovare una terza via. Terza via che – scrive Repubblica in edicola oggi – potrebbe coincidere, perché no, con la demolizione del Ridolfi, lo stadio di atletica leggera inaugurato nel 2001 proprio di fronte al Franchi. Una struttura che, contrariamente al suo dirimpettaio, non gode di alcun tipo di vincolo o tutela da parte della Soprintendenza. Certo, ci sarebbe il problema degli attuali “inquilini” da spostare altrove, magari proprio al Franchi. Gli impianti su cui sorgerebbe il nuovo campo sportivo, tra il Ridolfi e il vecchio Padovani, vengono gestiti in concessione comunale da un ristretto numero di società sportive: l’Atletica Firenze Marathon, la Floriagafir 2000 e due squadre di rugby, i Medicei e la Firenze Rugby 1931. Ma l’idea, si legge su Repubblica in edicola oggi, oltreoceano non dispiace.