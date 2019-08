Impianto del futuro, c’è l’opzione di riserva: quella del “doppio stadio”. Il progetto

L’ipotesi di riserva per il nuovo stadio della Fiorentina a quella del restyling, qualora la Soprintendenza ponesse ostacoli difficili da superare, è quella del doppio stadio dell’architetto uruguaiano Rafael Vinoly. Un nuovo impianto – scrive La Repubblica – che dovrebbe sorgere accanto al vecchio Franchi, dove ora c’è la polisportiva Affrico, il cui spostamento presenterebbe un problema già prima di iniziare. Ipotesi molto complicata ma che è tenuta in considerazione dai tecnici del Comune qualora il restyling saltasse. Per la crescita della Fiorentina lo stadio di proprietà è un passaggio cruciale. Comune e società hanno studiato anche gli stadi di Juventus, Manchester City e Tottenham. Esempi di club che hanno aumentato il proprio fatturato grazie agli introiti dell’impianto e dell’area commerciale circostante. Un’iniezione di liquidità che permetterebbe ai viola di aumentare il monte ingaggi senza violare il fair-play finanziario. In caso di restyling del Franchi la concessione dell’impianto potrebbe essere allungata a 99 anni. Appare invece tramontata l’ipotesi dello stadio a Novoli nella sua versione “ ridotta”. «Non c’è una deadline, ma i tempi saranno brevi – ha assicurato Nardella – con Barone e i tecnici ci sentiamo tutti i giorni». Quel che è certo è che la Fiorentina vuole costruire un centro sportivo di almeno 20 ettari, quindi lontano da Campo di Marte. Campi o Bagno a Ripoli?