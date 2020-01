“Stadio, Commisso non avrà aiuti”. “La burocrazia sta bloccando tutto”

Sul fronte nuovo stadio Rocco Commisso è deluso. Pensava di trovare uno stato dell’arte più avanzato. Su questo tema il Corriere Fiorentino ha intervistato Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e Jacopo Mazzei, manager di Finge.

Luigi Salvadori:

Jacopo Mazzei:

Purtroppo qui le cose funzionano in modo diverso, siamo impastoiati nelle scartoffie. Forse nell’entusiasmo iniziale aveva un po’ sottovalutato le dinamiche in cui si è imbattuto e da cui esce deluso. L’impressione è che, come in precedenza, l’amministrazione abbia dato per scontate situazioni come lo spostamento Mercafir che in realtà sono aspetti complessi. Dalle sue parti le istituzioni sono molto più attive per aiutare chi ha desiderio di investire. Ma non si illuda, non avrà aiuti.