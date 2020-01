Stadio, Commisso ha due mesi per decidere. Su Firenze investimento di oltre 500 milioni

La Nazione si concentra sul nuovo stadio della Fiorentina. Su questo argomento oggi alle 16.30 si terrà una conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi:

Palazzo Vecchio ha le mani legate dalla procedura di gara che sta per bandire per la vendita della parte sud dell’area Mercafir. 14 ettari stimati con apposita perizia qualcosa come 22 milioni di euro. Fra un mese potrebbe essere bandita la gara, poi ci sarà un altro mese di tempo prima che l’asta si svolga. Commisso quindi ha altri due mesi di tempo per decidere cosa fare. Ma sul fronte della Fiorentina il problema è diverso. L’italo americano dalla filosofia fast fast fast ha detto subito che il costo dell’area Mercafir era troppo alto. Soprattutto se rapportato a quanto – per esempio – ha speso per compare a Bagno a Ripoli i terreni per il nuovo centro sportivo. E poi Commisso sembra fare conti diversi. Fra l’acquisto della Fiorentina, la realizzazione del nuovo centro sportivo e i 200 milioni necessari per la costruzione del nuovo stadio, lui avrebbe calcolato un investimento su Firenze di oltre 500 milioni di euro. Ecco perché non riuscirebbe proprio a digerire i conti per l’area Mercafir.