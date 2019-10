Stadio, altri dettagli: dal possibile curatore all’omaggio al progetto di Nervi, con una limitazione

Chi si occuperà dei lavori per il nuovo stadio? Ancora non è ufficiale, ma la fiorentinità e l’esperienza in fatto di impianti sportivi di Marco Casamonti sono indizi pesanti, uniti alla recente collaborazione per il Centro Sportivo a Bagno a Ripoli (CLICCA). Senza perdersi in polemiche e dibattiti una volta iniziati i lavori, il progetto dovrà procedere spedito, in linea con la filosofia di Rocco: la parola chiave sarà “riconoscibilità”, lo stadio dovrà riconoscersi con il panorama della città. Una limitazione: impossibile erigere una torre come quella dell’attuale Franchi, vista la vicinanza all’aeroporto. Poco male, si vira allora su un altro simbolo: quelle scale elicoidali che tanto contrassegnano la casa della Fiorentina. Altri dettagli? Spalti vicinissimi al campo, impianti high-tech, sky box in tutti i settori. Lo stallo è sbloccato, entro quattro anni la Fiorentina avrà la sua nuova casa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

