Sono tanti i punti interrogativi che attanagliano la società viola per quel che riguarda la questione stadio. La Nazione dedica una pagina al nuovo impianto che potrebbe sorgere alla Mercafir, sottolineando come Commisso valuti 6 milioni un’area che Palazzo Vecchio ha fissato a 12-13. Una cifra comunque inferiore ad una stima del 2015 che valutava in 19 milioni il prezzo dell’area. La giunta comunale di Firenze ha già deliberato la messa in vendita della zona sud dell’area Mercafir con la destinazione specifica, cioè «favorire la costruzione di uno stadio di calcio, dove in futuro dovrà giocare la Fiorentina, che potrà essere di proprietà privata», ma Palazzo Vecchio non vuole fare sconti al tycoon americano, anche perché non è la giunta a fare il prezzo.

L’area del nuovo stadio ospiterà migliaia di persone e strutture commerciali, parcheggi, ristoranti, bar: ciò genererà elevati profitti al club, fatto del quale non si può non tener conto nella determinazione del prezzo di vendita dei terreni. In più il costo dell’area è determinato dalla destinazione d’uso dei lotti. Commisso accetterà? Dopo la perizia di stima, il Comune procederà all’alienazione. Acquistando la proprietà dei terreni dal bando, la Fiorentina godrà anche di quella delle opere che farà sull’area, incrementando di molto il patrimonio societario. Una procedura che richiederà tempo, ma che inizierà a prendere forma (si spera) già nelle prossime settimane con il bando indetto da Nardella.