L’esperto: “Stadio alla Mercafir? 22 milioni sono troppi”

La Nazione ha intervistato Arrigo Brandini, presidente Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) Confcommercio Firenze, esperto di mercato immobiliare. Focus sulla perizia dell’area Mercafir, il cui valore è stato stimato in 22 milioni. Per lui c’è un rincaro di circa il 10 per cento. 19-20 milioni, dice, sarebbe stata la somma giusto in virtù della cubatura che sarà edificata e sarà suddivisa nelle tre tipologie costruttive: commerciale, turistico ricettivo e uffici direzionali. “Non c’è nessuna garanzia sulla redditività di eventuali attività commerciali che potranno aprire, soprattutto nei giorni in cui non ci saranno partite. Quindi i canoni di locazione, che sono calcolati in base al business plan del costo dell’area, ai costi di demolizione ed edificazione e a tutte le voci correlate, non potranno essere elevati e dovranno permettere a chi investe di lavorare“.