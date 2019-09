Stadio a Campi o nella zona Mercafir: i pro e i contro

Il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? E’un’ipotesi, scartata, però, da Dario Nardella. Il Corriere Fiorentino illustra i pro e i contro dell’impianto nella Piana e alla Mercafir.

Al mercato c’è una variante approvata, ma c’è da spostare i capannoni, impianti, continuando a far lavorare le aziende.

Nei 30 ettari accanto a Villa Montalvo a Campi Bisenzio devono essere fatte le procedure urbanistiche, ma grazie alla legge Nardella sugli stadi, in 180 giorni dalla presentazione del progetto della Fiorentina, il Comune guidato da Emiliano Fossi potrebbe dare il via libera al progetto. E’ il fattore che, ad oggi, agevola la possibilità che la Fiorentina costruisca lo stadio a Campi Bisenzio.

Sul giornale troviamo anche poche parole di Giacomo Lucibello, presidente della Mercafir: “Stiamo lavorano di gran lena per adeguare il progetto che era pensato per Castello“.