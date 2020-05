Stadio a Campi Bisenzio? Servirà almeno un nuovo casello autostradale

Rocco Commisso punta su Campi Bisenzio per il nuovo stadio, ma si ritroverà di fronte nuovamente Dario Nardella quando saranno discusse le autorizzazioni per il progetto nella Piana. Come spiega, infatti, il Corriere Fiorentino, l’iter per far approvare un’opera così impattante dal punto di vista del traffico, del trasporto pubblico e dell’ambiente (c’è da rifare fogne per un “peso antropico” pari a 40 mila persone al giorno, in una zona ex padule) passa pure dal sì della Città Metropolitana, di cui è sindaco proprio Nardella.

Il Comune di Campi Bisenzio deve approvare a breve il nuovo Piano strutturale che prevede attrezzature pubbliche (quindi anche sportive) solo per una parte dei 38 ettari in viale Allende. Per il resto sarà necessaria una variante urbanistica. Il sindaco Emiliano Fossi ha assicurato che “basteranno 310 giorni“. Per avere questi tempi ci sarà da correre: lo strumento necessario sarà la cosiddetta “conferenza di copianificazione” obbligatoria ogni volta che c’è un “impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato“.

Se lo stadio andrà a Campi, ci vorrà almeno un nuovo casello autostradale, trattando con Autostrade. Ci sono da trovare fondi per usare le stazioni ferroviarie, per ipotizzare prolungamenti delle tramvie (non certo quella da Sesto, irrealizzabile per distanze e tempi di percorrenza). Attività o decisioni in cui Regione e Città metropolitana hanno un ruolo decisivo. La partita (anche politica) è aperta.

E NARDELLA E’ IRRITATO CON EMILIANO FOSSI