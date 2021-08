Stadi, i club con Lega A e Figc: cambiare norme sulla capienza

La controproposta dei club di Serie A per i tifosi: ottenere almeno il 50% della capienza effettiva negli stadi

Come troviamo scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il tema Stadi è stato affrontato, nella riunione dei presidenti di A, di scena ieri pomeriggio. Il presidente federale Gravina ha appuntamento con Valentina Vezzali , al più tardi domani. Giovedì il sottosegretario con delega allo sport vedrà Dal Pino , presidente di Lega. I club sono in febbrile attesa, ed appoggiano a pieno la linea di Lega A e Figc . Ovvero modificare quanto stabilito nell’ultimo decreto: la misura delle porte aperte al 50%, con un metro di distanziamento che rischia di ridurre ulteriormente la capienza di molti impianti al 25-30% .

La controproposta è quella di valutare almeno una disposizione a scacchiera, in modo da arrivare al 50% reale dell’occupazione: club e Lega partivano dalla richiesta di Stadi pieni con la condizione di ospitare solo tifosi muniti di green pass. Non ci saranno azioni di forza da parte delle società - prosegue la rosea - come quella di arrivare a rimandare l’inizio delle competizioni: sono necessari tempi rapidi e su questo ovviamente concordano tutti i 20 club della massima serie.