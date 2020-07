Stadi aperti ai tifosi a settembre? Si può fare. Ecco come si potrebbe tornare sugli spalti

Un passo alla volta, piano piano, certo. Ma quella di ieri è stata un’apertura importante al ritorno del pubblico sugli spalti dei nostri stadi. Le parole del ministro Spadafora vanno nella direzione che tutti speriamo: rivedere i tifosi negli stadi dal prossimo campionato. Nessuna deroga simbolica per l’ultima giornata, né la completa normalità per la prossima, ma la strada sembra tracciata. Il Corriere Dello Sport riassume oggi le principali linee guida per far tornare i supporters, premesso ovviamente che non esiste ancora una decisione ufficiale presa in tal senso.

La riapertura sarà contingentata, con ingressi e capienza ridotti, oltre a un’operazione di tracciamento capillare per tutti coloro che accedono agli impianti. Fra i nodi più significativi c’è proprio questo: dovrà giocoforza diminuire il numero dei presenti sugli spalti e si dovrà esultare senza creare assembramenti e in maniera composta. Senza trascurare il tragitto verso lo stadio, che andrebbe ad affollare perlopiù i mezzi pubblici e a creare altri agglomerati.

Insomma, dovremo ancora aspettare per riabbracciare l’essenza di un calcio completo, ma la porta sembra essere finalmente stata aperta.