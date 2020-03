Stacanovisti viola: Milenkovic il più presente, poi Pulgar. Adesso è il momento di rifiatare

E’ Nikola Milenkovic il giocatore più utilizzato dalla Fiorentina in questa stagione. Il difensore serbo ha saltato solo la trasferta in casa della Juventus, poi non si è mai fermato. La sosta forzata del campionata sarà per lui l’occasione per rifiatare. Vale anche per Pulgar, che ha giocato 29 partite fino ad oggi (una in meno di Milenkovic) e poi per Lirola e Chiesa, a quota 27 e 26. L’analisi è a cura de Il Corriere dello Sport.