Sprint Ribery, al lavoro per esserci contro l’Inter di Conte

Dopo l’ennesima batosta subito contro il Torino, la Fiorentina guarda all’infermeria. Recuperato Pezzella adesso è il turno di Franck Ribery, il giocatore con più esperienza e maggiore tasso tecnico all’interno della rosa. Un uomo che è entrato subito nel cuore dei tifosi per la grande disponibilità e generosità messa in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non si lascerà nulla di intentato e sarà fatto il massimo per averlo a disposizione contro l’Inter di Antonio Conte. Lo staff medico è al lavoro, ed ogni giorno vengono effettuate terapie e test specifici. La caviglia infortunata contro il Lecce sta dando buone risposte, ma al momento non ci sono certezze. La situazione si evolverà nelle prossime ore dando un responso definitivo. Nel momento decisivo della stagione, la squadra viola ha bisogno della sua stella.