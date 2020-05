Sponsor tecnici, il focus: Kappa si rafforza con la Fiorentina, ecco quanto versa al Napoli

Si parla anche di maglie e sponsor tecnici sulla pagine de La Gazzetta dello Sport. Un mercato da oltre 110 milioni di euro in Italia, fonte di reddito per le società che stipulano contratti milionari in nome di quella voce, merchandising, che fa salire il fatturato. Due squadre «cambieranno maglia» a fine stagione. La Fiorentina chiude con Le Coq Sportif e passa a Kappa, che nel nuovo corso di Rocco Commisso dovrà scatenare i tifosi viola. La Sampdoria termina con Joma e «diventa» Macron.

L’azienda bolognese, potrebbe trovarsi con 7 club. Ha già Bologna (dal 2001), un patto d’amore, Lazio (è avviato il discorso sul rinnovo. La scadenza è al 2022), Cagliari, Udinese, Verona e Spal. Dietro c’è Kappa che ha Genoa, Sassuolo, Brescia, acquisisce la Fiorentina e soprattutto versa poco più di 8 milioni al Napoli. Contratto che scade nel 2022, ma tra i Boglione e De Laurentiis c’è già un accordo per allungare di 3 anni. Escluse le big, i contratti variano tra i 600 mila euro e il milione e mezzo. La fornitura di solito fa parte del pacchetto. E a un club occorrono almeno 500 mila euro di materiale l’anno (4 mila maglie per la prima squadra).