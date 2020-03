Spinazzola e il rebus fascia sinistra. Per la difesa c’è anche una coppia del Genoa

L’edizione odierna di Stadio prova a tracciare le linee guida future del mercato viola. Tra i reparti viola che verranno rinforzati c’è anche la difesa. In questo senso Daniele Pradè starebbe seguendo con attenzione due giocatori del Genoa: Edoardo Goldaniga (LEGGI), allenato da Iachini sia a Palermo che a Sassuolo (che ne detiene ancora il cartellino), e Davide Biraschi (LEGGI). Il Grifone, da par suo, avrebbe invece ancora nel mirino il viola Federico Ceccherini. Attenzione anche Leonardo Spinazzola (LEGGI): l’esterno della Roma piace alla Fiorentina, ma in questo caso molto dipenderà dal futuro di Dalbert, Biraghi e, in parte, da quello di Ranieri.