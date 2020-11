Spezia, Italiano: “Lotta salvezza? Bisogna vedere se Fiorentina e altre risaliranno”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsa salvezza:

Se ho già individuato le rivali? Bisogna vedere se Fiorentina, Torino e Udinese risaliranno. Io spero che la mia squadra cresca come sta facendo. Per caso vinci una o due partite, la salvezza la costruisci con la forza del lavoro. E sarebbe davvero come uno scudetto, anzi di più.