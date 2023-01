Spezia: in attesa di Zurkowski arriva un altro centrocampista

Lo Spezia ha annunciato l’arrivo di Salvatore Esposito (22) della Spal in prestito con obbligo di riscatto, per circa 4 milioni di euro. Tuttosport scrive oggi dei nuovi arrivi in casa degli aquilotti, i quali, dopo aver rilevato Esposito, si buttano ora a capofitto su Szymon Zurkowski.Il centrocampista della Fiorentina è a un passo dai liguri, ed il rapporto tra i due club è ottimo. Inoltre, secondo quanto scrive il quotidiano, la volontà dei viola è quella di non cederlo all’Empoli, dove invece il ragazzo avrebbe voluto ritornare.