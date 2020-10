Spezia-Fiorentina, è neutro solo il campo. A Cesena una sfida piena di significati

Sul sintetico di Cesena, la Fiorentina cercherà di essere naturale. Così La Nazione analizza il match tra i viola e lo Spezia di oggi pomeriggio, con Beppe Iachini chiamato a dare risposte a Rocco Commisso e giustificare il settimo monte ingaggi della Serie A. Alla quarta giornata quello contro i liguri è già un esame per il tecnico, che dopo essersi assunto la responsabilità per la fascia a Chiesa, ha giustificato la scelta di scelta di schierare Amrabat regista come una sua volontà. L’importante per il tecnico sarà allontanarsi velocemente da una classifica non proprio invidiabile, contro una squadra decimata (fuori Galabinov, Zoet, Maggiore, Marchizza, Mattiello e Mastinu) ma con un Martinez Quarta in più.

OPERAZIONE DECOLLO PER IACHINI. IL TECNICO SI GIOCA GIA’ IL FUTURO