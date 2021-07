Spezia, allora è un vizio: il contratto di Erlic ha una falla, c’è il Sassuolo

Il Sassuolo sta cercando di inserirsi fra Spezia e Atalanta sfruttando una clausola verbale

Come hanno riportato in questi giorni sia Tuttosport, sia La Gazzetta dello Sport, lo Spezia è in trattativa con l'Atalanta per la cessione del sorprendente difensore croato Martin Erlic. Il suo vecchio club, il Sassuolo, aveva rivenduto allo Spezia il cartellino del giocatore circa tre anni fa per soli mille euro. Nell’accordo anche la percentuale della metà sulla futura rivendita, un patto però solo verbale. Non esiste, infatti, nessuna certificazione di tutto ciò nel contratto depositato in Lega.