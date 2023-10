Spalletti ringrazia Italiano: con il suo lavoro gioisce la Fiorentina e l’Italia

Lo sguardo è quello furbo di quando va in campo. La pacatezza è una virtù della casa. Dentro mille emozioni, fuori è uno dei più bravi a nasconderle un po’ come fa con il pallone. Te le fa intuire e basta. Sono questi i giorni di Jack Bonaventura, a 34 anni di nuovo in Nazionale. Ed a sensazione con un ruolo non da comprimario o da chioccia della situazione. Spalletti sa bene cosa può dargli il centrocampista più prolifico di tutto il campionato. E sa altrettanto bene che il lavoro di Vincenzo Italiano non può essere dilapidato. Jack sarà per la Nazionale quel che è per la Fiorentina. Ovvero un punto di riferimento. A chi gli chiedeva se gli Europei sono solo un sogno, ha risposto così. «No, ci spero. Tutto parte da quello che si fa nel club. Se farò una grande stagione con la Fiorentina potrò continuare ad essere convocato in Nazionale». Lo riporta La Nazione.