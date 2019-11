Sottil non molla: il cambio di ruolo non lo spaventa

La Nazione si concentra su Riccardo Sottil. Giovane e di talento, certo, ma non per questo senza la determinazione giusta che lo ha portato a entrare nelle grazie di Montella, ma dalla parte giusta. Il tecnico viola non regala nulla a nessuna, tuttativa quando punta su di un giovane lo fa sempre a ragion veduta. Per conferme chiedere a Castrovilli. L’anno di apprendistato con Pioli è stato importante, perché proprio l’attuale tecnico del Milan lo ha fatto lavorare tanto anche sull’aspetto difensivo del suo gioco. Proprio quello che anche Montella ha messo nel mirino. L’idea di utilizzarlo a tutta fascia è un passaggio naturale per la sua crescita perché è necessario sviluppare la sua monodimensionalità offensiva. Le due fasi sono indispensabili a un attaccante moderno e se il primo Bernardeschi conquistò la nazionale fu proprio perché Sousa lo trasformò in cursore ad ampio raggio. Sottil lo sa bene e se magari i primi segnali non sono stati incoraggianti non ha certo intenzione di mollare perché per lui le sfide sono occasioni da prendere al volo.