Sottil, il cambio della discordia: il Franchi disapprova la scelta di Montella

Su La Nazione si parla della sostituzione di Sottil contro il Cittadella. Un cambio contestato dagli spettatori del Franchi, che avrebbero voluto fuori Ghezzal, e dallo stesso giocatore, che non ha assolutamente nascosto la propria disapprovazione. Ignorata da Montella, ma non dal vice Russo con parole dure. Ghezzal poi servirà a Benassi l’assist per il raddoppio, ma avrebbe dovuto segnare una tripletta per giustificare la scelta agli occhi dei tifosi.