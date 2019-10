Dopo Castrovilli, ci sono nuove priorità in tema di rinnovi in casa Fiorentina. Parliamo di Sottil e Ranieri (scadenza 2021). I rinnovi dei due giovani sono in stand by, anche se la volontà della Fiorentina resta ferma e cioè quella di un rinnovo a lunga gittata. Dopo le prime apparzioni estive, per Sottil e Ranieri lo spazio fra i titolari si è ristretto di molto, ma il campionato è lungo e arriverà anche il loro momento. Lo scrive La Nazione.