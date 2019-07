Sottil bloccato da Montella, ma il Pescara continua a sperare. Venuti…

Tra Moena e Stati Uniti Riccardo Sottil ha convinto Montella e il suo nome è rientrato nella colonna dei confermati, conquistando anche la fiducia di staff tecnico e Pradè. A questo punto possono essere decisivi gli sviluppi del mercato e la volontà del giocatore, alla ricerca di una continuità che potrebbe trovare a Pescara, che ha richiesto il giocatore dopo il prestito della scorsa stagione. La Fiorentina ha preso tempo, presto nuovo incontro tra giocatore e ds. Lo scrive La Nazione. Quanto a Lorenzo Venuti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono in corso i contatti tra Lecce e Fiorentina per sbloccare la trattativa e favorire il ritorno del difensore in giallorosso.