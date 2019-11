Sosta di riflessione: vertice per analizzare la situazione e pensare al mercato. Gli obiettivi

Sarà una sosta lunga e di riflessione quella che attende la Fiorentina. Pradè ha già fissato un vertice per analizzare a freddo la situazione dopo il botto di Cagliari. Obiettivo? Cambiare marcia e riprendere la direzione giusta. L’autocritica sarà la chiave per dare alla società la tranquillità giusta, altrimenti Montella rischia davvero di finire sotto esame. Poi è già tempo di mercato e le operazioni potrebbero essere tre, una per reparto. Piacciono Scamacca dell’Ascoli e Blazic del Ferencvaros, giocatori che la Fiorentina può acquistare subito, ma è evidente che i rinforzi per l’immediato saranno altri. Lo scrive La Nazione.