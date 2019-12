Trova spazio su tutti i quotidiani l’arrivo ufficiale di Iachini a Firenze. Ma sulle pagine di Repubblica si analizza anche il suo passato che oggi torna di attualità vista la nuova avventura del tecnico di Ascoli. Sin dalle indiscrezioni sull’esonero di Montella il suo è stato il primo nome sulla lista e alla fine le voci si sono rivelate fondate con l’ufficialità arrivata nella serata di ieri. Beppe Iachini ha di fronte a sé una situazione fin troppo delineata: una classifica con cui non si scherza, una svolta da dare a un gruppo abbattuto e – non da meno – un curriculum da specialista in salvezze che parla per lui. Proprio dalle ultime esperienze dell’allenatore è partita la scelta: a Reggio Emilia ha preso il posto di Bucchi nel novembre 2017 conducendo la squadra alla salvezza con due turni di anticipo, mentre lo scorso anno ha rilevato la panchina di Andreazzoli ad Empoli (prima di essere a sua volta esonerato) non riuscendo ad evitare la B ma portando la squadra in acque sicure prima dell’addio. Con una motivazione in più: per il marchigiano, infatti, c’è anche il passato in viola a parlare, una carriera da protagonista a Firenze e l’amore dei tifosi per lui mai sopito.

Dovrà ripartire da qui e da lui la seconda parte di una stagione ancora da salvare per la Fiorentina la nuova sfida di Iachini, che avrà l’opportunità di ritrovare nella rosa gigliata anche diversi calciatori che ben conosce: a partire da Lirola, che ha allenato a Sassuolo, passando per Dragowski, Rasmussen e Terracciano che ha conosciuto in azzurro. Saranno feste molto cariche, per tutti: poi si farà sul serio perché ora non si può davvero più sbagliare.

E IL PRIMO MESSAGGIO È ARRIVATO DA COMMISSO