Solo la sosta poteva fermare questa Fiorentina: la cavalcata viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sullo stato di forma della Fiorentina. "Soltanto la sosta poteva fermare la Viola", questa una battuta che si sente per Firenze in questi giorni e, guardando i risultati, sembra assolutamente lecita. Quattro vittorie consecutive in campionato, sette se si considera la Conference League, otto nelle ultime nove partite. Una corsa che, in questo spezzone di stagione, ha visto i viola fare addirittura meglio del super Napoli di Spalletti. E poi gioco, gol, attaccanti sbloccati e difensori di marmo. Un giocattolo talmente perfetto che rende quantomeno lecito il dubbio.