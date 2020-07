Solo il Brescia gioca così male: Fiorentina sterile davanti e permeabile dietro

Anche Iachini è sembrato arrendersi a fine partita, anche se ha saputo andare controcorrente nelle dichiarazioni post-gara (LEGGI). La Fiorentina ha mostrato il suo lato peggiore, abbinando alla consueta pochezza offensiva una mancata solidità difensiva. Aggrapparsi a Ribery non basta, perché le partite durano trenta minuti in più rispetto all’autonomia del francese, che pure non impedisce alla difesa di subire gol. Una squadra morbida, debole mentalmente e fisicamente: insieme al Brescia, è quella che gioca peggio in Serie A. E c’è da preoccuparsi. Lo scrive La Nazione.