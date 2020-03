Solo Iachini non ferma la Fiorentina. Squadra subito in campo dopo il rinvio

“Lavoro, subito lavoro…”. Questa è stata la reazione di Beppe Iachini non appena è arrivata la notizia che era saltata la gara che si sarebbe dovuta giocare ieri a Udine a porte chiuse. Niente gara, tutti nelle camere a rifare i bagagli, e nella tarda mattinata ancora tutti di nuovo incredibilmente in aereo. La squadra è arrivata a Firenze a pomeriggio inoltrato e si è “fiondata” al Centro Sportivo – e poi al Franchi – per allenarsi (CLICCA QUI PER LE IMMAGINI) e non far scendere attenzione e condizione fisica, ma soprattutto per non svuotare i progressi raggiunti nel lavoro importato dal tecnico viola dopo l’esonero di Montella. Dopo la seduta Iachini ha concesso due giorni di riposo. Prossimo appuntamento il lunch match con l Brescia, Coronavirus permettendo.