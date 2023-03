Solo Barak non sbaglia: si decide tutto in Turchia

Tante occasioni nella sfida di andata degli ottavi di Conference League tra Fiorentina e Sivasspor. Finisce con una vittoria di misura dei viola e tra una settimana ci sarà il ritorno in Turchia. La squadra di Italiano ha svolto il suo dovere, sprecando però diverse occasioni per prolungare le distanze. Come scrive La Repubblica, dal punto di vista tecnico non è stata svolta una prova eccezionale, ma sicuramente positiva per il risultato. Il rosso a Gradel nel finale è fondamentale per il ritorno, visto che non ci sarà il giocare di maggior talento dei turchi. Prima del ritorno la sfida di Cremona, fondamentale per dare continuità ad una classifica non soddisfacente. La Fiorentina, le qualità e le potenzialità per andare avanti le ha, ma da ora in poi servirà quel pizzico di cattiveria in più.