Soffire poco, ma subire tanto: Italiano spieghi i limiti della difesa viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla difesa della Fiorentina. I numeri parlano chiaro e nell'ultimo periodo la squadra viola ha subito troppi gol. Di fatti, i viola hanno subito almeno una rete in sei delle ultime sette uscite. L’eccezione è la vittoria con l’Udinese. Un tema di cui tenere grande conto nella preparazione della finale di Conference contro il West Ham, evitando di «rivitalizzare» una rosa che durante gli scorsi mesi aveva avuto le sue difficoltà là davanti. Guardano le partite della Fiorentina, si nota come basti uno squillo dell'avversario per mettere in difficoltà la retroguardia della Fiorentina. Italiano dovrà spiegare il perchè di questa sofferenza continua. Quel che pare dall’esterno è che si tratti di una miscela che unisce gli errori individuali, tecnici o di distrazione, alla propensione offensiva e «dominante» della squadra. Il discorso si estende a diversi giocatori, e per rendersene conto basta pensare alle ultime partite e ai cambi di Italiano.