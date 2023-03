Sivasspor più che abbordabile: Fiorentina con dose extra di entusiasmo

Il Sivasspor arriverà a Firenze dopo una brutta sconfitta per 4-3 contro il Karagumruk di Andrea Pirlo. La squadra sembra alla portata della Fiorentina, vista anche la tredicesima posizione nel campionato turco. Questa volta, come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina non si porterà con sé la stanchezza dal campionato, ma una dose extra di entusiasmo su cui fare affidamento . Troppo bella per squadra e tifosi la serata contro il Milan di sabato. Adesso c'è da capire come dare continuità a questo ottimo momento.

Cosa accomuna le due squadre

La cosa che i due club hanno in comune fino a questo momento è l'andamento in campionato avuto, deludente da ambo le parti, e le gioie delle coppe. Infatti, nella coppa nazionale il Sivasspor ha raggiunto i quarti, dopo averla vinta nella passata stagione, e in Conference è passato come primo del girone. Il tecnico Calimbay non è uscito soddisfatto dall'ultima sconfitta in campionato, sostenendo di non essere in grande condizione, dopo la nevicata degli scorsi giorni che non gli ha permesso di giocare amichevoli.