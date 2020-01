Sirene Inter per Castrovilli: i nerazzurri cercano il colpo in prospettiva. E offrono una contropartita

Il 2020 può essere l’anno di Gaetano Castrovilli. Dopo un 2019 in rapida ascesa, il centrocampista viola è sempre più chiacchierato anche in chiave mercato, nonostante il contratto da poco rinnovato. Torna a parlarne questa mattina il Corriere Dello Sport, che sottolinea come sia l’Inter la squadra a pensarci maggiormente allo stato attuale. Conte – specialmente dopo il mancato arrivo di Kulusevski – vorrebbe un colpo in prospettiva per il prossimo giugno e Castrovilli sarebbe un profilo già pronto e ideale nel 3-5-2 contiano. Marotta studia la fattibilità dell’operazione e potrebbe intanto inserire nell’affare già a gennaio Matteo Politano (SCHEDA), chiuso nel suo ruolo e richiesto già in estate dai viola per una cifra fra i 25 e i 30 milioni. Proprio l’ex Sassuolo potrebbe diventare un anticipo dei nerazzurri per portare Castrovilli a giugno a Milano.