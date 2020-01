Sinisa vuole il tris: Il Bologna di Mihajlovic a caccia della terza vittoria di fila

Ventiduemila spettatori, il derby con la Fiorentina, un programma specifico per far arrivare pronti i suoi uomini. Sinisa Mihajlovic sa che la partita di oggi può rappresentare uno spartiacque nella stagione della sua squadra, e l’ha preparata al meglio. Anche soltanto la presenza del tecnico serbo dà una marcia in più ai felsinei, che viaggiano su ritmi interessanti come a inizio stagione, dopo lo sforzo fatto durante la forzata assenza del condottiero.

Adesso però, chiude il Corriere dello Sport-Stadio, è tornato il sereno, Miha è lì dove dovrebbe essere, e il Bologna è pronto per la Fiorentina. Con una rosa finalmente quasi al completo: Dijks rientrerà fra un mese e Dominguez sarà pronto per la prossima di campionato.