Sindaci uniti: il forum tra i comuni si farà. Parleranno anche dello stadio?

L’accordo c’è. Il forum dei sindaci della città metropolitana – scrive La Nazione – si farà, non appena verrà concordata la data, che sarà fra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Così come il luogo, che quasi certamente sarà a Firenze e non a Scandicci, come il sindaco Fallani aveva proposto, dando la sua disponibilità. Ma gli argomenti sul piatto sono così importanti da non farne certo una questione di campanile. In ballo c’è il destino del territorio, da rilanciare all’indomani della crisi causata dall’emergenza Covid. La posta in gioco è così alta, che la sindaca di Empoli Brenda Barnini – seguita da Fallani – ha lanciato l’idea di un patto fra i comuni, con al centro Firenze, con la sua forza e il suo appeal internazionale, in modo da creare la sinergia per una rinascita metropolitana, dove tutto il territorio partecipa e beneficia dei risultati che si potranno raccogliere. Si parlerà anche dello stadio (nuovo o meno) della Fiorentina?