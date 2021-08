Simeone telefona a Vlahovic, il serbo è combattuto. Palla a Rocco

Pista ATletico Madrid ancora viva per il serbo?

Dusan Vlahovic continua ad essere l'uomo più chiacchierato del momento. L'offerta dell'Atletico è stata respinta, è vero, ma ha portato non pochi turbamenti in casa Viola. Italiano ha parlato di un Vlahovic con la maglia della Fiorentina bene indosso. Il Corriere Fiorentino, però, racconta di un Vlahovic molto combattuto dopo una telefonata avvenuta fra lui ed il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone. La chiave resta la trattativa per il rinnovo contrattuale. In caso si dovesse arenare definitivamente, sarà Rocco Commisso, che ieri è arrivato a Roma, a dover decidere cosa fare del classe 2000. In ogni caso, una risposta definitiva dovrebbe arrivare entro martedì.