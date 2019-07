Simeone, nuova ripartenza. L’obiettivo della Fiorentina è rigenerarlo

La Fiorentina vuole ripartire anche da Giovanni Simeone. Secondo Il Corriere dello Sport, il club punta ancora sull’argentino. L’idea è di rigenerarlo per farlo tornare protagonista. La stagione che si è chiusa è la prima, da quando gioca in Italia, in cui non è andato in doppia cifra. Pradè e Montella puntano ancora su di lui, secondo il quotidiano.