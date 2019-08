Simeone, la Samp propone uno scambio con non accende l’entusiasmo viola. Il Cagliari…

La Sampdoria continua a proporre uno scambio tra Giovanni Simeone e Manolo Gabbiadini, ipotesi che non accende l’entusiasmo della Fiorentina. Il Cagliari può essere una opzione da tenere presente per il futuro del Cholito, che ritroverebbe in Sardegna Pavoletti, con il quale ha già giocato bene al Genoa. Lo scrive La Nazione.