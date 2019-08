Simeone, il no del Cholito al Cagliari blocca l’arrivo di Diego Rossi

Come scrive La Nazione in edicola stamani, Giovanni Simeone ha rifiutato il Cagliari. L’attaccante argentino di fatto blocca il mercato in attacco della Fiorentina, che si era spostato su Diego Rossi (SCHEDA): il ventunenne di proprietà del Los Angeles FC piace moltissimo ma servirà tempo: ha passaporto italiano, ma finché non si sblocca il Cholito…

