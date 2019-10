Simeone: “Cagliari non è un passo indietro, a Firenze avevo perso allegria. Astori sempre con me”

“A Firenze le cose non stavano funzionando bene e io volevo allegria, volevo tornare a sorridere e il Cagliari mi ha dato questa opportunità”. Giovanni Simeone torna così sulla scelta fatta in estate. Una scelta fin qui ripagata con un ruolo da protagonista e già 2 gol in 5 partite. Il Cholito garantisce che non si tratta di un passo indietro rispetto alla Fiorentina. E poi ricorda Davide Astori, un pensiero che lo ha spinto ancora più verso Cagliari: “Ci penso sempre ed è stata una grande emozione fin da quando ero sull’aereo che mi portava in Sardegna. Ho una sua cartolina nell’armadietto ad Assemini e una alla Sardegna Arena, un’altra in macchina. Ancora faccio fatica a pensare che sia successo davvero” dice Simeone al Corriere dello Sport. E IL SUO SOSTITUTO PEDRO? LA SITUAZIONE