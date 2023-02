“Siamo delusi, ma non ci arrendiamo”: Braga si tinge di viola

«Ci crediamo sempre», dice Massimo mentre passeggia nel centro di Braga con addosso una maglia con un enorme giglio di Firenze. «Siamo delusi ma non ci arrendiamo», aggiunge Piero. Il Corriere Fiorentino riporta qualche battuta di alcuni dei 1.600 tifosi viola arrivati a Braga, anche se il viaggio non è stato semplice. Infatti, nella giornata di ieri la compagnia aerea Lufthansa ha riscontrato vari problemi a causa di uno stop informatico. Per questo motivo molti aerei non sono partiti e i voli sono stati cancellati. I tifosi viola però non si sono persi d'animo e chi in modo e chi nell'altro, sono riusciti a raggiungere il Portogallo per sostenere la Fiorentina. La carica c'è e in una gara come questa sarà fondamentale.