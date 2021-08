Si scalda l’asse Firenze-Torino per Amrabat. A breve l’affondo decisivo?

Sarà decisivo l'incontro fra il centrocampista ed il suo allenatore Italiano

Sofyan Amrabat ha disputato una stagione decisamente sotto le aspettative. Il marocchino non ha portato a Firenze quella costanza di rendimento che lo aveva contraddistinto durante la sua stagione agli ordini di Ivan Juric. Ma i due potrebbero presto riunirsi di nuovo. Il Torino ha infatti gli occhi puntati sul centrocampista classe '96, che soltanto ieri è tornato a lavorare in Italia. C'è attesa per l'incontro che avverrà fra l'ex Verona ed il tecnico Vincenzo Italiano. Da lì in poi capiremo quanto Amrabat sia centrale nei piani dell'allenatore ex Spezia. Il DS del Torino Vagnati, intanto, si prepara per l'affondo decisivo per averlo in prestito. Lo scrive Tuttosport.