Si rompe Pezzella e la Fiorentina, i viola ne escono ridimensionati

L’infortunio rimediato al quarto minuto da German Pezzella diventa il simbolo del pessimo pomeriggio gigliato. I viola, come il loro capitano, escono in frantumi dalla sfida di Verona. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sostituzione del difensore argentino è stata la più veloce del campionato, consegnando a Montella un altro problema in un momento già complicato. Il report parla di frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di una pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore nei prossimi giorni effettuerà un nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura, ma i tempi rimangono incerti. Come ammesso dallo stesso Direttore sportivo Daniele Pradè, la Fiorentina ne esce ridimensionata e ferita, le idee sono chiare ma tutti sono in discussione.