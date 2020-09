Si rinnova il duello tra Fiorentina e Torino, due centrocampisti nel mirino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul fronte mercato è in corso un doppio duello tra Fiorentina e Torino. Le società stanno cercando di ingaggiare a tutti i costi Torreira dell’Arsenal e Roberto Pereyra del Watford. I motivi dell’interessamento per i due centrocampisti, che ben conoscono il campionato di Serie A, non sarebbero solo tecnici ma anche economici. Tutto ruota attorno al decreto crescita del 2019. Tale decreto ha rivisto il sistema delle agevolazioni fiscali anche per i calciatori che rientrano in Italia dall’estero. Grazie a ciò la tassazione sui loro alti ingaggi risulterebbe più che dimezzata per le società, rendendo agevole garantire loro uno stipendio da top player per convincerli ad abbracciare un nuovo progetto.

