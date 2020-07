Si è svegliato Chiesa. Tripletta nella sua ultima da viola al Franchi

Se l’obiettivo era quello di chiudere con una bella vittoria casalinga, Beppe Iachini c’è riuscito in pieno, nonostante l’addio ormai vicino. Il tecnico – scrive il Corriere Fiorentino – ha potuto contare su un Federico Chiesa che già dalle prime battute sembrava in serata. Ed è grazie al lavoro dell’allenatore che da dicembre il n° 25 a intrapreso un percorso di recupero fisico&psicologico. Ieri sera si è poi scatenato: dopo aver giocato terzino a Roma, da attaccante ha esibito tutte le sue qualità e la sua velocità. Il risultato? Tre gol, sorrisi e abbracci, in quella che salvo sorprese sarà la sua ultima sfida al Franchi con la maglia viola.

CHIESA: “SQUADRA TUTTA CON IACHINI, PER LUI GIOCO OVUNQUE”