Si cambia solo dove obbligati: Prandelli conferma in blocco gli eroi dello Stadium

Impossibile immaginare qualche cambiamento, oltre a quello forzato di Barreca per lo squalificato Biraghi, rispetto all’impresa dello Stadium contro la Juventus. Prandelli ha in mente una Fiorentina molto simile per la sfida di domani in casa col Bologna, uno spartitraffico per capire se la svolta sia davvero arrivata oppure no. Infatti Caceres dovrebbe rimanere sulla fascia destra con la conferma di Igor nel terzetto difensivo e di tutti gli altri interpreti dell’ultima gara del 2020. Il rischio è che Mihajlovic non stia con le mani in mano e studi una contromisura, ma con un Ribery come quello ammirato a Torino (la speranza è di ritrovarlo così) la Fiorentina può pensare positivo. Lo scrive La Nazione.

