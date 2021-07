Si ammaina la bandiera Antognoni, ultima di una lunga serie

È ufficialmente finita l'era Antognoni alla Fiorentina. Il dirigente ha lasciato i viola ammainando la sua bandiera

Quella di ieri è stata una giornata dolorosa per molti tifosi e amanti del mondo viola. La bandiera Antognoni si è ammainata: "Lascio la Fiorentina, non Firenze" il laconico riassunto dell'Unico 10. È Repubblica a ripercorrere il tema del divorzio dopo l'incontro definitivo di ieri con la società e le parole dell'ormai ex dirigente. Era nell'aria, atteso quanto temuto: le parti sono rimaste sulla loro posizione senza vacillare, con la conseguente divergenza. La Fiorentina aveva proposto ad Antognoni il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e si è detta rammaricata della scelta, con conseguente decisione di separarsi. Le visioni erano troppo diverse: la bandiera viola ha percepito il nuovo ruolo come un allontanamento dalla Prima Squadra (da club manager) e non c'è stato margine di trattativa. E ora? L'addio spacca la piazza, ma è anche segno di come la proprietà stia cambiando molto al suo interno dopo due anni: Antognoni è solo l'ultimo a lasciare dopo Dainelli, Donadel, Buso. Tutti facenti parte in maniera importante della storia viola.