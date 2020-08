Jan Vertonghen passerà al Benfica: La Nazione riporta le indiscrezioni di CMTV secondo le quali il difensore ex Tottenham sarebbe già a Lisbona per la firma sul contratto triennale che lo legherà alle Aquile per la sua prossima esperienza. Niente Italia quindi, e niente Fiorentina, ma d’altra parte i viola hanno deciso di trattenere un pezzo forte del reparto arretrato (LEGGI QUA).