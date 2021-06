Sfuma Hysaj in Viola. Affare fatto con la Lazio di Sarri

La Fiorentina dovrà orientare altrove i suoi sforzi per ingaggiare un terzino

Ex obiettivo Viola, Elseid Hysaj non vestirà la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Questo quanto si apprende dalle colonne de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'albanese, infatti, è ad un passo dal trasferirsi a Roma, sponda biancoceleste. L'esterno napoletano lascerà il Napoli a parametro zero e percepirà alla corte di Sarri, di cui è un fedelissimo, uno stipendio fra gli 1,5 e i 2 milioni di Euro.