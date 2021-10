Sfida totale e prova del nove: contro il Napoli si scopre la vera viola

Contro il Napoli sarà una sfida totale per la Fiorenitna: dimostrare di avere la qualità per contrastare anche la capolista

Nell'inquadrare Fiorentina-Napoli, su Repubblica oggi in edicola si sottolineano i tanti duelli del match e l'importanza di una partita così per una squadra in salute. Contro la capolista la viola vorrà riproporre quanto mostrato contro Roma, Atalanta e Inter: rapidità, palleggio, qualità nei ruoli, un Vlahovic sempre implacabile sono le prime caratteristiche che saltano agli occhi. Sarà insomma una prova del nove: arrivare a questa sfida con un gruppo pronto e affiatato significa provarci anche contro la squadra che gioca meglio in A. Da Spalletti - non certo l'ultimo arrivato - sono arrivati tanti elogi a Italiano e ai suoi, prontamente ricambiati dal tecnico di Ribera, ma ora le chiacchiere lasceranno spazio al campo e alla voglia di provarci davvero a fermare anche la squadra azzurra.